Dmitri Khalimonchikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Khalimonchikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Khalimonchikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Khalimonchikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Khalimonchikov 13 Eylül 1998 tarihinde Gomel şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Халимончиков Дмитрий Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Khalimonchikov Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitri Khalimonchikov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bumprom Gomel futbol takımında oynamaktadır. Bumprom Gomel takımına 10 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Dmitri Khalimonchikov'nin Bumprom Gomel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmitri Khalimonchikov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dmitriyhall17

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Dmitri Khalimonchikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Khalimonchikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Dmitri Khalimonchikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Khalimonchikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Belshina II

1 Ağustos 2017 yılında Svetlogorsk

1 Ocak 2018 yılında Gomel

2 Mart 2018 yılında Svetlogorsk

31 Aralık 2018 yılında Gomel

20 Temmuz 2019 yılında Svetlogorsk

1 Şubat 2020 yılında FK Smorgon

10 Nisan 2021 yılında Bumprom

Dmitri Khalimonchikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Khalimonchikov şuan Bumprom Gomel takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

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