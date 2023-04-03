Dmitri Malykhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Malykhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Malykhin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Malykhin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Malykhin 13 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Малыхин Дмитрий Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Malykhin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitri Malykhin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitri Malykhin'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Malykhin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Malykhin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitri Malykhin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Malykhin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Khimki 2

7 Eylül 2021 yılında Volga Uljanovsk

22 Şubat 2022 yılında Khimki 2

Dmitri Malykhin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Malykhin şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Dmitri Malykhin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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