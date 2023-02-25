Dmitri Tikhomirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Tikhomirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Tikhomirov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Tikhomirov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Tikhomirov 21 Nisan 1999 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Тихомиров Дмитрий Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Tikhomirov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F&L yapmaktadır. Dmitri Tikhomirov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orsha futbol takımında oynamaktadır. FK Orsha takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitri Tikhomirov'nin FK Orsha ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmitri Tikhomirov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tikhonnirov

Dmitri Tikhomirov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Tikhomirov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitri Tikhomirov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Tikhomirov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FK Minsk II

20 Temmuz 2019 yılında Naftan

31 Aralık 2019 yılında FK Minsk II

26 Şubat 2020 yılında Volna Pinsk

5 Ağustos 2020 yılında FK Minsk II

8 Ağustos 2020 yılında Orsha

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2022 yılında Orsha

Dmitri Tikhomirov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Tikhomirov şuan FK Orsha takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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