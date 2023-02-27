Dmitrijs Zelenkovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitrijs Zelenkovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitrijs Zelenkovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitrijs Zelenkovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitrijs Zelenkovs 15 Mayıs 2000 tarihinde Rēzekne şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitrijs Zelenkovs Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. Dmitrijs Zelenkovs, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitrijs Zelenkovs'nin RFS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmitrijs Zelenkovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitrijs Zelenkovs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dmitrijs Zelenkovs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitrijs Zelenkovs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Empoli U17

1 Temmuz 2017 yılında Empoli U19

11 Mart 2021 yılında Metta

4 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2022 yılında Montespaccato

22 Temmuz 2022 yılında RFS

Dmitrijs Zelenkovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitrijs Zelenkovs şuan RFS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dmitrijs Zelenkovs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.