Dmitriy Baga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Baga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmitriy Baga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dmitriy Baga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dmitriy Baga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Baga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmitriy Baga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Baga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Baga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Baga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Baga 4 Ocak 1990 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Бага Дмитрий Анатольевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Baga Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Dmitriy Baga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Baga'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Baga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/baguga55/

Dmitriy Baga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Baga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dmitriy Baga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Baga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında BATE II

1 Ağustos 2009 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2016 yılında Hapoel Haifa

1 Temmuz 2016 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2017 yılında BATE Borisov

6 Ocak 2021 yılında Liepaja

11 Nisan 2022 yılında Gomel

20 Ocak 2023 yılında Dynamo Brest

Dmitriy Baga kimdir

Dmitriy Baga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Baga şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Minsk, Arsenal Minsk

Dmitriy Baga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 17 numaralı formasıyla 15 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U23 takımında 5 numaralı formasıyla 12 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Dmitriy Baga nereli

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