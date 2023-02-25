Dmitriy Barabanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Barabanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dmitriy Barabanov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dmitriy Barabanov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.