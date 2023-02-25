Dmitriy Barabanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Barabanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Barabanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dmitriy Barabanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dmitriy Barabanov 4 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Барабанов Дмитрий Олегович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dmitriy Barabanov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bumprom Gomel futbol takımında oynamaktadır. Bumprom Gomel takımına 24 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Barabanov'nin Bumprom Gomel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dmitriy Barabanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dmitriy Barabanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Şubat 2022 yılında Bumprom
Dmitriy Barabanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dmitriy Barabanov şuan Bumprom Gomel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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