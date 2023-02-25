Dmitriy Bessmertnyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Bessmertnyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Bessmertnyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Bessmertnyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Bessmertnyi 3 Ocak 1997 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Бессмертный Дмитрий Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Bessmertnyi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitriy Bessmertnyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 14 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Bessmertnyi'nin BATE Borisov ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Bessmertnyi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bessmertny_/?hl=ru

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Dmitriy Bessmertnyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Bessmertnyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Dmitriy Bessmertnyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Bessmertnyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FK Minsk II

1 Ocak 2016 yılında FK Minsk

14 Ocak 2019 yılında BATE Borisov

Dmitriy Bessmertnyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Bessmertnyi şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dmitriy Bessmertnyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 18 numaralı formasıyla 16 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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