Dmitriy Bolbat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Bolbat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Bolbat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Bolbat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Bolbat 16 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Болбат Дмитрий Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Bolbat Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Baranovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Baranovichi takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Bolbat'nin FK Baranovichi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Bolbat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Bolbat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Bolbat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Bolbat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dynamo Brest II

21 Ağustos 2020 yılında FK Malorita

31 Aralık 2020 yılında Dynamo Brest II

7 Nisan 2022 yılında FK Baranovichi

31 Aralık 2022 yılında Dynamo Brest II

31 Ocak 2023 yılında FK Baranovichi

Dmitriy Bolbat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Bolbat şuan FK Baranovichi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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