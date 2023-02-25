Dmitriy Borisov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Borisov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Borisov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Borisov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Borisov 8 Ocak 1995 tarihinde Novopolotsk şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Борисов Дмитрий Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Borisov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intafa yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Borisov'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Borisov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dimka.borisov/

Dmitriy Borisov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Borisov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Borisov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Borisov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Naftan

1 Ocak 2017 yılında Dynamo Brest

28 Ocak 2019 yılında Neman Grodno

20 Temmuz 2019 yılında Naftan

14 Mart 2022 yılında FK Smorgon

17 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Dmitriy Borisov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Borisov şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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