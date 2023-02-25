Dmitriy Denisenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Denisenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Denisenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Denisenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Denisenko 23 Şubat 2004 tarihinde Osipovichi şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Денисенко Дмитрий Павлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Denisenko Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dzmitry Marholenka yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Denisenko'nin Belshina Bobruisk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Denisenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Denisenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Denisenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Denisenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Belshina II

1 Ocak 2022 yılında Belshina

Dmitriy Denisenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Denisenko şuan Belshina Bobruisk takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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