Dmitriy Devyaterikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Devyaterikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dmitriy Devyaterikov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dmitriy Devyaterikov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.