Dmitriy Devyaterikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Devyaterikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Devyaterikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dmitriy Devyaterikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dmitriy Devyaterikov 19 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Девятериков Дмитрий Викторович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dmitriy Devyaterikov Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bumprom Gomel futbol takımında oynamaktadır. Bumprom Gomel takımına 26 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Devyaterikov'nin Bumprom Gomel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dmitriy Devyaterikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dmitriy Devyaterikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Sputnik
1 Temmuz 2018 yılında Osipovichi
26 Temmuz 2019 yılında Bumprom
Dmitriy Devyaterikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dmitriy Devyaterikov şuan Bumprom Gomel takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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