Dmitriy Dubrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Dubrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Dubrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Dubrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Dubrov 5 Ocak 2001 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Дубров Дмитрий Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Dubrov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitriy Dubrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orsha futbol takımında oynamaktadır. FK Orsha takımına 22 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Dubrov'nin FK Orsha ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Dubrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Dubrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Dubrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Dubrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Dynamo Brest II

1 Ocak 2021 yılında FK Malorita

22 Nisan 2022 yılında Orsha

Dmitriy Dubrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Dubrov şuan FK Orsha takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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