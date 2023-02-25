Dmitriy Dudar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Dudar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Dudar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Dudar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Dudar 8 Kasım 1991 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Дударь Дмитрий Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Dudar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Dudar'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Dudar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zmitserdudar/

Dmitriy Dudar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Dudar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Dudar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Dudar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Neman-Belkard

19 Mart 2013 yılında Svetlogorsk

28 Mart 2014 yılında Dynamo Brest

1 Ocak 2016 yılında Granit

28 Temmuz 2016 yılında FK Slutsk

1 Ocak 2018 yılında Gomel

16 Temmuz 2019 yılında Neman Grodno

10 Ocak 2022 yılında Torpedo Zhodino

Dmitriy Dudar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Dudar şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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