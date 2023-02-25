Dmitriy German kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy German Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy German adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy German Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy German 12 Haziran 1988 tarihinde Bereza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Герман Дмитрий Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy German Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitriy German, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ostrovets futbol takımında oynamaktadır. FK Ostrovets takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dmitriy German'nin FK Ostrovets ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy German Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/german_dmitry88/

Dmitriy German Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy German isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy German Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy German futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında FK Beryoza

1 Ocak 2010 yılında FK Baranovichi

1 Ocak 2011 yılında Beltransgaz

1 Ocak 2012 yılında Vedrich-97

1 Temmuz 2012 yılında Slonim

1 Ocak 2013 yılında Gorodeya

1 Ocak 2014 yılında Slavia

11 Mart 2016 yılında Dynamo Brest

1 Temmuz 2017 yılında Atlantas

31 Aralık 2017 yılında Dynamo Brest

15 Şubat 2018 yılında FK Slutsk

31 Aralık 2018 yılında Dynamo Brest

1 Ocak 2019 yılında Rukh

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Noah Jurmala

25 Şubat 2021 yılında Tambov

25 Ağustos 2021 yılında Volna Pinsk

2 Şubat 2023 yılında Ostrovets

Dmitriy German Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy German şuan FK Ostrovets takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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