Dmitriy Girs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Girs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Girs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Girs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Girs 11 Haziran 1997 tarihinde Chashniki şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Гирс Дмитрий Фёдорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Girs Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carpathian FA yapmaktadır. Dmitriy Girs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 10 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Girs'nin FK Slutsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Girs Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/d_girs/

Dmitriy Girs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Girs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Girs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Girs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Granit

17 Temmuz 2019 yılında BGU Minsk II

18 Temmuz 2019 yılında Energetik-BGU

10 Mart 2022 yılında FK Slutsk

Dmitriy Girs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Girs şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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