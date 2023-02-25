Dmitriy Gomza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Gomza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Gomza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Gomza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Gomza 3 Mayıs 1987 tarihinde Baranovichi şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Гомза Дмитрий Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Gomza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitriy Gomza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Gomza'nin Belshina Bobruisk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Gomza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dimagomzik/

Dmitriy Gomza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Gomza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Gomza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Gomza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında FK Baranovichi

1 Temmuz 2009 yılında FK Beryoza

1 Ağustos 2009 yılında FK Baranovichi

1 Ocak 2011 yılında Beltransgaz

1 Ocak 2012 yılında Gomel

19 Nisan 2012 yılında Vitebsk

31 Aralık 2012 yılında Gomel

1 Ocak 2013 yılında Torpedo Zhodino

1 Temmuz 2013 yılında Gorodeya

1 Ocak 2014 yılında Vitebsk

7 Ağustos 2014 yılında Gomelzheldor

23 Mart 2016 yılında Gomel

1 Temmuz 2017 yılında Belshina

11 Ocak 2019 yılında Smolevichi

1 Ocak 2020 yılında Gomel

22 Şubat 2022 yılında Belshina

Dmitriy Gomza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Gomza şuan Belshina Bobruisk takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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