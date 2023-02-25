Dmitriy Gushchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Gushchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Gushchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Gushchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Gushchenko 12 Mayıs 1988 tarihinde Vitebsk şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Гущенко Дмитрий Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Gushchenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intafa yapmaktadır. Dmitriy Gushchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vitebsk futbol takımında oynamaktadır. FK Vitebsk takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Gushchenko'nin FK Vitebsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Gushchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Gushchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Gushchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Gushchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Vitebsk

1 Temmuz 2008 yılında Myaso. Vitebsk

31 Aralık 2008 yılında Vitebsk

1 Ocak 2009 yılında Slavia

31 Aralık 2009 yılında Vitebsk

1 Temmuz 2011 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2013 yılında Belshina

31 Aralık 2013 yılında Dinamo Minsk

31 Temmuz 2014 yılında Belshina

1 Ocak 2015 yılında Vitebsk

Dmitriy Gushchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Gushchenko şuan FK Vitebsk takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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