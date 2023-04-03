Dmitriy İvannikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy İvannikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmitriy İvannikov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dmitriy İvannikov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dmitriy İvannikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy İvannikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy İvannikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy İvannikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy İvannikov 26 Şubat 2005 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur.  Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Иванников Дмитрий Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy İvannikov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Dmitriy İvannikov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskva II futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskva II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitriy İvannikov'nin Spartak Moskva II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmitriy İvannikovboyu ve yaşı kaç

Dmitriy İvannikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy İvannikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Dmitriy İvannikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy İvannikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında UOR-5 U16

7 Ekim 2019 yılında Ak.Spartak U16

1 Temmuz 2022 yılında Spartak II

Dmitriy İvannikov kimdir

Dmitriy İvannikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy İvannikov şuan Spartak Moskva II takımında oynamakta ve 83 numaralı formayı giymektedir.

Dmitriy İvannikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U18 takımında 2 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 3 numaralı formasıyla 22 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 3 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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Dmitriy İvannikov nereli

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