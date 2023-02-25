Dmitriy Kaplunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Kaplunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Kaplunov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Kaplunov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Kaplunov 21 Nisan 1994 tarihinde Baranovichi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Каплунов Дмитрий Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Kaplunov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Gomel futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Gomel takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Kaplunov'nin Lokomotiv Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Kaplunov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kaplunovdmitry/

Dmitriy Kaplunov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Kaplunov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Kaplunov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Kaplunov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2011 yılında FK Baranovichi

1 Ocak 2017 yılında Luch

8 Şubat 2019 yılında Dnyapro Mogilev

8 Nisan 2019 yılında Granit

31 Aralık 2019 yılında Dnyapro Mogilev

5 Şubat 2020 yılında Gomel

17 Şubat 2021 yılında Dzerzhinsk

10 Şubat 2023 yılında Lokomotiv Gomel

Dmitriy Kaplunov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Kaplunov şuan Lokomotiv Gomel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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