Dmitriy Kharitonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Kharitonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Kharitonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Kharitonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Kharitonov 12 Nisan 1997 tarihinde Vitebsk şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Харитонов Дмитрий şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Kharitonov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitriy Kharitonov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vitebsk futbol takımında oynamaktadır. FK Vitebsk takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Kharitonov'nin FK Vitebsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Kharitonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Kharitonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Kharitonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Kharitonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Vitebsk II

1 Şubat 2017 yılında Orsha

31 Aralık 2017 yılında Vitebsk II

6 Şubat 2018 yılında Naftan

31 Aralık 2018 yılında Vitebsk II

9 Nisan 2019 yılında Orsha

31 Aralık 2019 yılında Vitebsk II

16 Ocak 2020 yılında Cezalı

4 Şubat 2021 yılında FK Slutsk

29 Ocak 2022 yılında Vitebsk

Dmitriy Kharitonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Kharitonov şuan FK Vitebsk takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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