Dmitriy Korol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Korol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Korol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dmitriy Korol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dmitriy Korol 25 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Король Дмитрий Александрович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dmitriy Korol Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Korol'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dmitriy Korol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dmitriy Korol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2012 yılında Smolevichi
6 Ağustos 2015 yılında ara verdi
1 Ocak 2018 yılında SMI Autotrans
1 Ocak 2019 yılında FK Klezk
1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2021 yılında SMI Autotrans
1 Ocak 2022 yılında ZY Zhodino
Dmitriy Korol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dmitriy Korol şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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