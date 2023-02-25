Dmitriy Korol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Korol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dmitriy Korol kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dmitriy Korol ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.