Dmitriy Krivosheev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Krivosheev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Krivosheev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Krivosheev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Krivosheev 19 Eylül 1998 tarihinde Mozyr şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кривошеев Дмитрий Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Krivosheev Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Mozyr futbol takımında oynamaktadır. Slavia Mozyr takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Krivosheev'nin Slavia Mozyr ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Krivosheev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dima_krivosheev_/

Dmitriy Krivosheev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Krivosheev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Krivosheev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Krivosheev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Slavia

22 Mart 2021 yılında Lokomotiv Gomel

31 Aralık 2021 yılında Slavia

Dmitriy Krivosheev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Krivosheev şuan Slavia Mozyr takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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