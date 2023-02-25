Dmitriy Kupnevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Kupnevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Kupnevskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Kupnevskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Kupnevskiy 29 Temmuz 1995 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Купневский Дмитрий Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Kupnevskiy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitriy Kupnevskiy, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ostrovets futbol takımında oynamaktadır. FK Ostrovets takımına 20 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Kupnevskiy'nin FK Ostrovets ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Kupnevskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dkupaa/

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Dmitriy Kupnevskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Kupnevskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Dmitriy Kupnevskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Kupnevskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2014 yılında Slavyanin

1 Mart 2015 yılında Oshmyany

1 Mart 2016 yılında Torpedo Minsk

24 Temmuz 2016 yılında Oshmyany-BDUFK

2 Aralık 2016 yılında Torpedo Minsk

1 Ocak 2017 yılında Oshmyany-BDUFK

20 Ağustos 2020 yılında Ostrovets

Dmitriy Kupnevskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Kupnevskiy şuan FK Ostrovets takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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