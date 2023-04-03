Dmitriy Kuroshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Kuroshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Kuroshev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Kuroshev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Kuroshev 19 Ocak 2004 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Курошев Дмитрий Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Kuroshev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitriy Kuroshev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskva II futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskva II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Kuroshev'nin Spartak Moskva II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Kuroshev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Kuroshev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Kuroshev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Kuroshev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Spartak II

Dmitriy Kuroshev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Kuroshev şuan Spartak Moskva II takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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