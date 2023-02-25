Dmitriy Lapko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Lapko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Lapko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Lapko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Lapko 1 Haziran 1999 tarihinde Smorgon şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лапко Дмитрий Леонидович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Lapko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitriy Lapko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Smorgon futbol takımında oynamaktadır. FK Smorgon takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Lapko'nin FK Smorgon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Lapko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zloy_dimas_

Dmitriy Lapko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Lapko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Lapko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Lapko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FK Smorgon

Dmitriy Lapko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Lapko şuan FK Smorgon takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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