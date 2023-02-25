Dmitriy Latykhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Latykhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Latykhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Latykhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Latykhov 25 Mart 2003 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Латыхов Дмитрий Денисович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Latykhov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Latykhov'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Latykhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Latykhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Latykhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Latykhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Dinamo Minsk II

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo Minsk

19 Ocak 2023 yılında Isloch

Dmitriy Latykhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Latykhov şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dmitriy Latykhov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 21 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 19 numaralı formasıyla 24 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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