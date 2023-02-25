Dmitriy Lebedev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Lebedev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmitriy Lebedev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dmitriy Lebedev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dmitriy Lebedev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Lebedev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmitriy Lebedev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Lebedev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Lebedev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Lebedev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Lebedev 13 Mayıs 1986 tarihinde Soligorsk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лебедев Дмитрий Георгиевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Lebedev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitriy Lebedev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ostrovets futbol takımında oynamaktadır. FK Ostrovets takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Lebedev'nin FK Ostrovets ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Lebedev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Lebedev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Dmitriy Lebedev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Lebedev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2006 yılında Partizan II

6 Nisan 2007 yılında FK Smorgon

1 Temmuz 2009 yılında Vitebsk

1 Ağustos 2010 yılında Neman Grodno

9 Ağustos 2012 yılında Gorodeya

9 Nisan 2020 yılında Krumkachi

10 Temmuz 2020 yılında Belshina

21 Ocak 2021 yılında Krumkachi

30 Temmuz 2021 yılında Belshina

9 Şubat 2022 yılında Ostrovets

Dmitriy Lebedev kimdir

Dmitriy Lebedev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Lebedev şuan FK Ostrovets takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Dmitriy Lebedev nereli

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