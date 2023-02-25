Dmitriy Lesnyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Lesnyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Lesnyak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Lesnyak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Lesnyak 6 Mart 2004 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лесняк Дмитрий Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Lesnyak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitali Kuzniatsou yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Lesnyak'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Lesnyak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Lesnyak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Lesnyak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Lesnyak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Rukh II

1 Ocak 2022 yılında Rukh Brest U19

1 Temmuz 2022 yılında Dynamo Brest

Dmitriy Lesnyak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Lesnyak şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Dmitriy Lesnyak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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