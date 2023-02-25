Dmitriy Lisakovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Lisakovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Lisakovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Lisakovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Lisakovich 10 Ekim 1999 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лисакович Дмитрий Михайлович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Lisakovich Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PS-Agency yapmaktadır. Dmitriy Lisakovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Lisakovich'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Lisakovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/d.lisakovich/

Haberin Devamı

Dmitriy Lisakovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Lisakovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Dmitriy Lisakovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Lisakovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Krumkachi

1 Mart 2018 yılında FK Uzda

1 Ağustos 2018 yılında Torpedo Minsk

1 Ağustos 2019 yılında Bilinmiyor

23 Şubat 2021 yılında Isloch

11 Ocak 2023 yılında Torpedo Zhodino

Dmitriy Lisakovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Lisakovich şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Uzda, Shakhtjor Soligorsk

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.