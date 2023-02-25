Dmitriy Lutik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Lutik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Lutik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Lutik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Lutik 5 Haziran 2002 tarihinde Orsha şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лутик Дмитрий Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Lutik Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pobortseva Yanina yapmaktadır. Dmitriy Lutik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naftan Novopolotsk futbol takımında oynamaktadır. Naftan Novopolotsk takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Lutik'nin Naftan Novopolotsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Lutik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lutsik17/?r=nametag

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Dmitriy Lutik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Lutik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Dmitriy Lutik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Lutik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Orsha

3 Şubat 2023 yılında Naftan

Dmitriy Lutik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Lutik şuan Naftan Novopolotsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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