Dmitriy Malinovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Malinovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Malinovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Malinovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Malinovskiy 29 Ekim 2003 tarihinde Polotsk şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Малиновский Дмитрий Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Malinovskiy Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naftan Novopolotsk futbol takımında oynamaktadır. Naftan Novopolotsk takımına 7 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Malinovskiy'nin Naftan Novopolotsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Malinovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Malinovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Malinovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Malinovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Nisan 2022 yılında Naftan

Dmitriy Malinovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Malinovskiy şuan Naftan Novopolotsk takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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