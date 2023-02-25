Dmitriy Matyash kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Matyash Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Matyash adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Matyash Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Matyash 3 Haziran 2000 tarihinde Peski şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Матяш Дмитрий Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Matyash Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitriy Matyash, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Dzerzhinsk futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Dzerzhinsk takımına 23 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Matyash'nin Arsenal Dzerzhinsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Matyash Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matiashdima

Dmitriy Matyash Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Matyash isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Matyash Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Matyash futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında BATE II

6 Şubat 2020 yılında Dzerzhinsk

29 Ekim 2020 yılında BATE II

30 Ekim 2020 yılında Dzerzhinsk

1 Ocak 2021 yılında Rukh

2 Ocak 2021 yılında Dzerzhinsk

31 Aralık 2021 yılında Rukh

23 Şubat 2022 yılında Dzerzhinsk

Dmitriy Matyash Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Matyash şuan Arsenal Dzerzhinsk takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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