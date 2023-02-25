Dmitriy Satsukevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Satsukevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Satsukevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dmitriy Satsukevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dmitriy Satsukevich 4 Nisan 1990 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сацукевич Дмитрий Юрьевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dmitriy Satsukevich Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Satsukevich'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Dmitriy Satsukevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dmitriy Satsukevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında ZY Zhodino
Dmitriy Satsukevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dmitriy Satsukevich şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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