Dmitriy Sibilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Sibilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmitriy Sibilev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dmitriy Sibilev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dmitriy Sibilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Sibilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmitriy Sibilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Sibilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Sibilev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Sibilev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Sibilev 23 Temmuz 2000 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сибилёв Дмитрий Евгеньевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Sibilev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitriy Sibilev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Sibilev'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Sibilev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sibilev78_

Dmitriy Sibilev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Sibilev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Dmitriy Sibilev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Sibilev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2018 yılında Rukh

15 Temmuz 2020 yılında Krumkachi

31 Aralık 2020 yılında Rukh

21 Şubat 2021 yılında Dynamo Brest

8 Temmuz 2021 yılında Rukh

9 Temmuz 2021 yılında FK Smorgon

31 Aralık 2021 yılında Rukh

16 Mart 2022 yılında Naftan

26 Ocak 2023 yılında Isloch

Dmitriy Sibilev kimdir

Dmitriy Sibilev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Sibilev şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dmitriy Sibilev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U21 takımında 23 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dmitriy Sibilev nereli

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