Dmitriy Tamelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Tamelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Tamelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Tamelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Tamelo 8 Kasım 1992 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Тамело Дмитрий Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Tamelo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naftan Novopolotsk futbol takımında oynamaktadır. Naftan Novopolotsk takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Tamelo'nin Naftan Novopolotsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Tamelo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tom21new/

Dmitriy Tamelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Tamelo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Tamelo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Tamelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Zvezda-BGU

1 Ocak 2017 yılında Torpedo Minsk

20 Temmuz 2019 yılında Naftan

23 Şubat 2022 yılında FK Smorgon

16 Ocak 2023 yılında Naftan

Dmitriy Tamelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Tamelo şuan Naftan Novopolotsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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