Dmitriy Vashkel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Vashkel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Vashkel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Vashkel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Vashkel 3 Ocak 1993 tarihinde Sharkovshchina şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Вашкель Дмитрий Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Vashkel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ostrovets futbol takımında oynamaktadır. FK Ostrovets takımına 18 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Vashkel'nin FK Ostrovets ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Vashkel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vashkel8/

Dmitriy Vashkel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Vashkel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Vashkel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Vashkel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2014 yılında Volna Pinsk

10 Ağustos 2015 yılında Svetlogorsk

1 Şubat 2017 yılında Lokomotiv Gomel

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

18 Mart 2022 yılında Ostrovets

Dmitriy Vashkel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Vashkel şuan FK Ostrovets takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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