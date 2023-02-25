Dmitriy Vashkevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Vashkevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Vashkevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Vashkevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Vashkevich 7 Ocak 2000 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Вашкевич Дмитрий Андреевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Vashkevich Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Vashkevich'nin Belshina Bobruisk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Vashkevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Vashkevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dmitriy Vashkevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Vashkevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Neman II

26 Haziran 2020 yılında FK Smorgon

31 Aralık 2020 yılında Neman II

1 Nisan 2021 yılında Belshina

Dmitriy Vashkevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Vashkevich şuan Belshina Bobruisk takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.