Dmitriy Velisevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Velisevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmitriy Velisevich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dmitriy Velisevich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dmitriy Velisevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Velisevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmitriy Velisevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Velisevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Velisevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Velisevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Velisevich 9 Şubat 1995 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Велисевич Дмитрий Андреевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Velisevich Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitriy Velisevich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk takımına 15 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Velisevich'nin Belshina Bobruisk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Velisevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/the_magiciannn

Dmitriy Velisevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Velisevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Dmitriy Velisevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Velisevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Partizan Minsk

1 Temmuz 2014 yılında Molodechno

1 Nisan 2015 yılında Oshmyany

15 Şubat 2021 yılında Belshina

Dmitriy Velisevich kimdir

Dmitriy Velisevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Velisevich şuan Belshina Bobruisk takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Dmitriy Velisevich nereli

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