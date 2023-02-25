Dmitriy Vorobyov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Vorobyov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Vorobyov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Vorobyov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Vorobyov 29 Ekim 2001 tarihinde Luzhesno şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Воробьёв Дмитрий Вадимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Vorobyov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vitebsk II futbol takımında oynamaktadır. FK Vitebsk II takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Vorobyov'nin FK Vitebsk II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Vorobyov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Vorobyov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Vorobyov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Vorobyov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Vitebsk II

Dmitriy Vorobyov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Vorobyov şuan FK Vitebsk II takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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