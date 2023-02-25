Dmitriy Zinovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Zinovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Zinovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Zinovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Zinovich 29 Mart 1995 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Зинович Дмитрий Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Zinovich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Dmitriy Zinovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Zinovich'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Zinovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Zinovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Zinovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Zinovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FK Minsk II

1 Ocak 2015 yılında FK Minsk

29 Mart 2016 yılında Dynamo Brest

20 Temmuz 2016 yılında FK Minsk

29 Temmuz 2016 yılında Belshina

31 Aralık 2016 yılında FK Minsk

25 Ocak 2021 yılında Isloch

22 Şubat 2022 yılında Belshina

13 Ocak 2023 yılında Dynamo Brest

Dmitriy Zinovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Zinovich şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dmitriy Zinovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dinamo Minsk

Belarus U21 takımında 22 numaralı formasıyla 17 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 22 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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