Dmitriy Zinovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Zinovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmitriy Zinovich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dmitriy Zinovich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Dmitriy Zinovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Zinovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmitriy Zinovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Zinovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Zinovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Zinovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Zinovich 29 Mart 1995 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Зинович Дмитрий Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Zinovich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Dmitriy Zinovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Zinovich'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Zinovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Zinovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Dmitriy Zinovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Zinovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FK Minsk II

1 Ocak 2015 yılında FK Minsk

29 Mart 2016 yılında Dynamo Brest

20 Temmuz 2016 yılında FK Minsk

29 Temmuz 2016 yılında Belshina

31 Aralık 2016 yılında FK Minsk

25 Ocak 2021 yılında Isloch

22 Şubat 2022 yılında Belshina

13 Ocak 2023 yılında Dynamo Brest

Dmitriy Zinovich kimdir

Dmitriy Zinovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Zinovich şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dinamo Minsk

Dmitriy Zinovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U21 takımında 22 numaralı formasıyla 17 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 22 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dmitriy Zinovich nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Dong Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dong Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergey Kislyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Kislyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergey Kislyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Kislyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Pina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Pina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Pina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Pina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksim Kovalchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Kovalchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksim Kovalchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Kovalchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi