ABD'li rap şarkıcısı DMX'ten kötü haber geldi. Peki DMX kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Öldü mü? | DMX neden öldü? İşte ayrıntılar...

DMX KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDAYDI?

DMX (ya da gerçek adıyla Earl Simmons) 18 Aralık 1970'de ABD, Baltimore, Maryland'de dünyaya geldi.

DMX ya da Dog Man X ve Dark Man X olarak bilinen hip hop müzik sanatçısı; dünyanın önde gelen gangsta rapperlarındandır. Şarkıları popüler müziğe olan tepkisiyle öne çıkar.

1998 yılında ilk albümü It's Dark and Hell is Hot isimli ilk albümünü çıkardı. Aynı yıl çıkardığı Flesh of My Flesh, Blood of my Blood albümü listelerde bir numara oldu. 1999 yılında And Then There Was X ve 2001 yılında çıkardığı The Great Depression albümleri büyük beğeni topladı. 2000 yılında Jet Li'nin de bulunduğu Cradle 2 the Grave filminde, 2001 yılında Steven Seagal ile Exit Wounds filminde, 2004 yılında Michael Ealy ile Never Die Alone filminde rol aldı.

DMX ÖLDÜ MÜ?

Amerika Birleşik Devletleri'nin sevilen rap müzik şarkıcısı DMX'in 9 Nisan 2021 Cuma günü hayatını kaybettiği açıklandı.

DMX NEDEN ÖLDÜ?

Amerika Birleşik Devletleri'nin sevilen rap müzik şarkıcısı DMX, kalp krizi geçirdi. Ünlü şarkıcı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.