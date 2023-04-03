Dmytro Chernysh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Chernysh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Chernysh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dmytro Chernysh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dmytro Chernysh 10 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Черниш Дмитро Єгорович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dmytro Chernysh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmytro Chernysh, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vorskla Poltava U19 futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Dmytro Chernysh'nin Vorskla Poltava U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Dmytro Chernysh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dmytro Chernysh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dmytro Chernysh şuan Vorskla Poltava U19 takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?UFK Dnipro (2018), Metalurg Zaporizhya (2019-2021)
Dmytro Chernysh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ukrayna U19 takımında 8 numaralı formasıyla 22 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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