Dmytro Kasimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Kasimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Kasimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmytro Kasimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmytro Kasimov 14 Ağustos 1999 tarihinde Dnipropetrovsk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Касімов Дмитро Дмитрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmytro Kasimov Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmytro Kasimov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dmytro Kasimov'nin FK Minaj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmytro Kasimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmytro Kasimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmytro Kasimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmytro Kasimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Zirka II

19 Temmuz 2018 yılında Zirka

16 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

22 Nisan 2019 yılında Yarud Mariupol

1 Temmuz 2019 yılında FK Obolon-2

1 Temmuz 2021 yılında Obolon

15 Şubat 2022 yılında FK Minaj

Dmytro Kasimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmytro Kasimov şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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