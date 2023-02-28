Dmytro Khlyobas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Khlyobas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Khlyobas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmytro Khlyobas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmytro Khlyobas 9 Mayıs 1994 tarihinde Lokhvytsya, Poltava Oblast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Хльобас Дмитро Вікторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmytro Khlyobas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BowerCotton & Shylov yapmaktadır. Dmytro Khlyobas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dmytro Khlyobas'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmytro Khlyobas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmytro Khlyobas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmytro Khlyobas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmytro Khlyobas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ocak 2013 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Ocak 2015 yılında Goverla

31 Aralık 2015 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Ocak 2016 yılında Dinamo Kiev

2 Şubat 2016 yılında Vorskla Poltava

30 Haziran 2017 yılında Dinamo Kiev

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo Minsk

31 Aralık 2017 yılında Dinamo Kiev

11 Temmuz 2018 yılında Desna

8 Ocak 2021 yılında Kolos Kovalivka

30 Temmuz 2021 yılında Ordabasy

18 Şubat 2022 yılında FC Urartu

Dmytro Khlyobas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmytro Khlyobas şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dmytro Khlyobas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 18 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Ukrayna U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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