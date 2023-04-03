Dmytro Kosach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Kosach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Kosach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dmytro Kosach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dmytro Kosach 12 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dmytro Kosach Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KS-Consultoria de futebol yapmaktadır. Dmytro Kosach, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SönderjyskE U19 futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE U19 takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dmytro Kosach'nin SönderjyskE U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dmytro Kosach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dmytro Kosach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
23 Ağustos 2022 yılında SönderjyskE U19
Dmytro Kosach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dmytro Kosach şuan SönderjyskE U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
Dmytro Kosach Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ukrayna U17 takımında 12 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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