Dmytro Melnichenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Melnichenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Melnichenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dmytro Melnichenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dmytro Melnichenko 12 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Мельніченко Дмитро Сергійович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dmytro Melnichenko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmytro Melnichenko, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dmytro Melnichenko'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dmytro Melnichenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dmytro Melnichenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2020 yılında Dynamo Kyiv U19
22 Ağustos 2022 yılında Rukh Lviv U19
Dmytro Melnichenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dmytro Melnichenko şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.
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