Dmytro Semeniv kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Semeniv Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Semeniv adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmytro Semeniv Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmytro Semeniv 24 Haziran 1998 tarihinde Khlibodarske, Odesa Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Семенів Дмитро Романович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmytro Semeniv Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hunters Group yapmaktadır. Dmytro Semeniv, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dmytro Semeniv'nin Pirin Blagoevgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmytro Semeniv Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmytro Semeniv isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmytro Semeniv Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmytro Semeniv futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2015 yılında Real Farma

22 Şubat 2016 yılında C. Odessa U19

1 Ocak 2017 yılında Chornomorets II

1 Ocak 2018 yılında Chornomorets

2 Mart 2020 yılında Liepaja

10 Eylül 2020 yılında Girnyk-Sport

9 Şubat 2021 yılında PFC Lviv

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2023 yılında Pirin

Dmytro Semeniv Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmytro Semeniv şuan Pirin Blagoevgrad takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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