Dmytro Tereshchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Tereshchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Tereshchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmytro Tereshchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmytro Tereshchenko 4 Nisan 1987 tarihinde Pavlograd şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Терещенко Дмитро Юрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmytro Tereshchenko Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmytro Tereshchenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dnepr Mogilev futbol takımında oynamaktadır. Dnepr Mogilev takımına 12 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Dmytro Tereshchenko'nin Dnepr Mogilev ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmytro Tereshchenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/teria1987/

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Dmytro Tereshchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmytro Tereshchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Dmytro Tereshchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmytro Tereshchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Nisan 2005 yılında Mogilev II

1 Ocak 2007 yılında Dnepr Mogilev

1 Ocak 2012 yılında Dinamo Minsk

28 Ağustos 2012 yılında Dnepr Mogilev

31 Aralık 2012 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2013 yılında Belshina

31 Aralık 2013 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2014 yılında Dnepr Mogilev

25 Ocak 2018 yılında Gomel

12 Şubat 2021 yılında Dnepr Mogilev

Dmytro Tereshchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmytro Tereshchenko şuan Dnepr Mogilev takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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