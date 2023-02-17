Do An Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Do An Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Do An Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Do An Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Do An Lee 3 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이도안 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Do An Lee Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Apertura Sports GmbH yapmaktadır. Do An Lee, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz II futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz II takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Do An Lee'nin SK Sturm Graz II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Do An Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Do An Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Do An Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Do An Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Joongdong MS

1 Ocak 2020 yılında Boin HighSchool

18 Ocak 2023 yılında Sturm Graz II

Do An Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Do An Lee şuan SK Sturm Graz II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Tree Mers Glory FC U12 (2015-2016),Joongdong Middle School (2017-2019),Boin High School (2020-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.