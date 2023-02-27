Do Hyeop Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Do Hyeop Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Do Hyeop Seo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Do Hyeop Seo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Do Hyeop Seo 25 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 서도협 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Do Hyeop Seo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Apertura Sports GmbH yapmaktadır. Do Hyeop Seo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Do Hyeop Seo'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Do Hyeop Seo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/seodohyeop/
Do Hyeop Seo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Do Hyeop Seo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz
4 Aralık 2020 yılında CA Pinto
6 Eylül 2021 yılında FC Avenir
1 Ocak 2023 yılında Daegu FC
Do Hyeop Seo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Do Hyeop Seo şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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